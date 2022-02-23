行政院長蘇貞昌昨日宣布基隆捷運定案，並加碼經費從輕軌的80億提高到基捷425億，新北市議員兼國民黨文傳會副主委陳偉杰說，民進黨又為了選票，再將基隆「輕軌變回捷運」，經費五倍跳，基隆捷運一再跳票，卻還敢一再開票，證明民進黨眼裡只有選票、沒有民眾的需要，玩弄選民至此，讓人咋舌。

陳偉杰指出，林右昌在八年前競選市長時信誓旦旦提出基隆捷運卻跳票，四年前蔡總統背書由「捷運變輕軌」又第二次跳票，如今再由蘇貞昌院長開第三次支票，為了讓民眾有感，經費直接加碼五倍。基捷預定完工是十年後的事，如今林右昌卸任，基隆是否繼續綠營執政還在未定之天，就算民進黨繼續執政，基捷會不會跳票第三次？基隆民眾其實早已對基隆捷運無感。

陳偉杰強調，在宣布基捷定案後，新北市長侯友宜也為規畫20年的汐東捷運請命，交通部長王國材竟直接表示，汐東段要與民生汐止線「分手」，納入基隆捷運。陳偉杰說，別人規劃20年的建設，如今被民進黨割稻尾，列入基隆捷運拿來做政績，還逼著人家說分手，民進黨眼中只有顏色、沒有建設，一切只有政治正確而已。

陳偉杰表示，淡水、北海岸鄉親念茲在茲的「淡北道路」呢？民進黨是否要等到有機會新北執政後才會再開「淡北道路」的支票，而且還是四年一次的芭樂票，因為沒有兌現才能繼續四年騙一次。淡北道路早就箭在弦上，馬上就能動工，請民進黨政府正視問題，也早點「定案」。