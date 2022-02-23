信用卡從借錢工具花十多年轉型成功。據銀行局統計，2021年全年信用卡循環利息收入為141億元，應是創2005年、亦是卡債風暴以來新低，分析主要原因有二，一是循環信用餘額下降，從最早近5千億元，到去年底已快跌破千億元大關，二是2021年有紓困措施，卡友利息可緩繳至今年中，利息收入亦會受影響。

國人信用卡總流通卡數已逾5285萬張，到2021年底循環信用餘額近1012億元，與2005年底相比，當時總流通卡數是4549萬張，循環信用餘額有4947億元，銀行信用卡收入最多的項目就是循環信用的利息，平均年息有13％以上，一年有700～800億元利息收入，刷卡手續費收入約150～160億元，在雙卡風暴前是極賺錢的工具。

但因許多年輕人大量擴張信用，一個人可辦10多張信用卡，以卡養卡等，最後信用卡及現金卡逾放比攀高，出現許多卡奴，在立委介入下，終究爆發雙卡風暴，銀行被要求與持卡人協商還款方案，且信用額度不得逾個人月收入的22倍，信用卡循環信用餘額快速下降，從2005年底的4947億元，2006年底已降到3504億元，2010年就跌破2千億元，2013年到2021年都在1200億元以下，去年底更降到1012億元。

因為循環信用餘額下降，加上金管會要求依客戶信用訂定個別利率，整體亦下降，2021年又遇上新冠肺炎疫情的紓困措施，所以去年信用卡循環息收入僅141億元，比極盛時期少了500～600億元，且國人無法出國，少了國外刷卡成長，去年刷卡手續費收入364億元，也比疫情前的2019年少了43億元。

銀行多表示，信用卡是「攬客」工具，即從信用卡刷卡了解客戶的消費習慣及潛力，後續發展更多業務，所以信用卡在雙卡風暴後16年，已從賺錢的借款工具，轉型為薄利的支付工具，但好處即逾放比從2％多降到0.13％，呆帳風險相對較小。