台北一名人妻驚覺丈夫「有鬼」，便請徵信社跟拍，竟真的抓到丈夫與一名女子進出宜蘭某間溫泉會館，因此怒向2人提告求償50萬精神撫慰金。士林地院審理時，2人辯稱是去該處「勘查」，最終法官不採信，判2人須連帶賠償25萬元。

判決書指出，人妻主張於2017年間與開工程公司的丈夫結婚，但自從去年3月開始，她發現丈夫行為舉止出現異常，便花錢委託徵信社跟拍，豈料，竟真的拍攝到丈夫拉著一名陌生女子進出宜蘭某間溫泉會館。人妻不滿配偶權遭侵害，憤而向2人提告求償50萬元精神撫慰金。

對此，人夫與該女否認戀情，該女辯稱，她與人夫僅是工作夥伴，2人是去溫泉會館會勘，前後過程不到1小時，同時指控人妻請徵信社跟拍蒐證已違法，認為該些照片並無法證明她侵害人妻的配偶權。

士林地院法官勘驗證據，發現人妻雖於2021年10月與丈夫離婚，但人妻所提交的照片日期為離婚前，亦確實有拍攝到人夫的車輛進出溫泉會館，雖2人辯稱是因工作去會勘，但並無提供能映證此事實的證據，不採信2人的說法。

此外，法官還發現，人夫去溫泉會館的該日有以信用卡消費，認為此行為已經逾越正常工作夥伴之分際，認定2人確實侵害人妻的配偶權，考量雙方社經地位等一切情狀，判2人需連帶賠償25萬元為合理。可上訴。