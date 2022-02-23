烏克蘭國家安全和國防委員會周三宣布，將在政府控制下的烏克蘭所有地區將實行緊急狀態。政府可以動員軍隊與必要人力，並進行宵禁或是物資管制。

緊急狀態申請要在48小時內獲得烏克蘭議會的批准，通過後可持續30天，必要時再延長30天。

烏克蘭軍方已通知該國20萬預備役部隊，年紀在18歲到60歲間，一但與俄羅斯有更嚴重的衝突，他們將動員作戰。

烏克蘭議會一讀通過了允許平民攜帶槍的草案，一但感覺安全出現威脅，得以採取自衛行動。