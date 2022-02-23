嘉邑行善團捐建嘉義市博愛國小前「仁雄人行陸橋」，守護學童通行安全15年後功成身退，去年拆除，僅保留1根橋墩，蛻變成「善行芳草森林」裝置藝術，23日由市長黃敏惠、立委王美惠及嘉邑行善團理事長徐文志點燈。
黃敏惠致詞表示，最近路過友忠路與友愛路口，會發現昔日「仁雄人行陸橋」的橋墩上，站著兩隻可愛大白熊，向來往的行人打招呼，感謝嘉邑行善團與當代裝置藝術家SMART合作，將此橋梁殘留的支柱重新設計成「善行芳草森林」裝置藝術。
黃敏惠說，燈塔的造型搭配可愛大白熊亮相，將嘉義市的美融入市民日常生活，成為洋溢童趣的城市新亮點，又像是守望著學童上下學的安全，很有親和力及教育意義。
徐文志表示，2006年6月嘉邑行善團在博愛國小前友愛路捐建「仁雄人行陸橋」，是ㄇ字形，東西向長40公尺、西北向與東南向各長24公尺，基座為鋼筋水泥結構，由鋼索纜繩、鋼板橋面組合而成，是嘉邑行善團編號第326座橋梁，興建以後守護國小學童上下學及民眾通行的安全。
徐文志說，因鋼索已老舊，加上無障礙環境及都市整體天際線景觀的需求，決定讓守護市民15年的陸橋功成身退，嘉邑行善團於2021年4月已拆除橋梁，保留1根橋墩，變為「善行芳草森林」裝置藝術，意在飲水思源，保存歷史場景及市民集體記憶，並感念前人捐建的善行。
徐文志說，「善行芳草森林」的意象取自孟子「四端之心」，意指「惻隱之心」如春苗，善加涵養，以推己及人，促進社會美好。
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