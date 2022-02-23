日文女神「長瀨昆妮」擁有甜美臉蛋及火辣身材，是日本華僑的她2年前從日本留學回台，透過好友引薦認識直播天王連千毅，簽約在對方旗下擔任助理及秘書，日前賣貨時不慎走光讓她人氣再度飆高。長瀨昆妮今(23)日在IG分享數張照片，稱自己「騎車不需要開大燈」，老司機粉絲們一看立刻會心一笑「秒懂」。

長瀨昆妮昨(22日)晚上工與連千毅一同賣貨，只見她身穿一件黑色深V連身短洋裝，讓白皙膚色更顯光滑透亮；昆妮從直播小助理化身「車模」，與電動機車擺出各種婀娜多姿的POSE，讓看直播的網友們眼睛大吃冰淇淋；而在長達3個多小時的工作結束後，昆妮今(23)日稍早分享2張工作照，一張坐在重型機車上身體前傾，F級絕美UU令人血脈賁張，另一張則是她倚在重機旁秀雪白玉腿，S型曲線與絕對領域堪稱視覺饗宴。

長瀨昆妮當起重機車模架勢十足。（圖／取自長瀨昆妮IG）

長瀨昆妮在貼文中打趣寫道：「我不需要開大燈，我有車頭燈（笑）。」粉絲暴動狂讚回應：「太亮了、好刺眼」、「照亮我人生的方向」、「置頂配備。燈留下車我不要了」、「害我分神撞進電話亭」、「流鼻血了」、「犯規」、「太辣了」，短短幾小時便破數千讚。

長瀨昆妮曾身兼翻譯、家教與性感女模，因為在臉書社團發文徵求家教學生，被封為「超兇日文教師」；擔任連千毅的助理主播後工作滿檔，她還因此開啟搭高鐵的「趕場人生」，日前她同樣穿深V搭高鐵引起熱議，不過長瀨昆妮前陣子身體亮起紅燈，好一段時間請假沒去直播，一度引發粉絲擔心，好在她康復回歸，繼續在直播空間與大家見面。