半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）公佈2021年全年營運成果暨股利政策。朋億2021年稅後淨利達5.68億元，每股淨利16.75元，預計每股將配發12元現金股利，現金殖利率達7.14％。

朋億2021年全年合併營收為62.6億元、稅後淨利歸屬母公司業主5.68億元、每股淨利達16.75元。朋億指出，受惠公司持續完善垂直水平業務整合，隨著兩岸半導體產業主要客戶積極啟動擴建新廠計畫，同步拉升旗下業務接單及訂單認列量能充沛，創造朋億整體營運規模邁向下一里程碑，締造2021年營收、獲利水準齊步改寫歷史新高。

朋億表示，2021年台灣、中國地區營收比重分別為41％、55.9％，與2020年的16.8％、80％相較，隨著公司業務區域策略分散、擴增氣體業務整合並提高業務接單市場競爭利基，推動朋億整體營運保持良好成長力道，挹注整體產能稼動率站穩高檔表現，且公司經營團隊持續精進營業成本、費用等良好管控，2021年整體毛利率、營業利益率分別保持22.19％、13.49％。

朋億考量公司整體財務體質健全且資本公積充沛，於今日經董事會決議通過2021年配發每股12元現金股利、股利配發率達71.64％，已連續5年配發率達6成6以上，以2月23日收盤價168元計算，現金殖利率達7.14％。

展望今年營運，朋億持審慎樂觀看法，以目前整體在手訂單仍保持高水位表現，有望推升2022年朋億高潔淨度化學品供應與分裝系統設備以及工程訂單持續成長，戮力深化垂直水平業務資源整合，強化水、氣、化整合服務，並從廠務積極跨入製程設備領域，且已握有第三代半導體產業客戶濕製程設備銷售實績，將持續深化搶攻三代半導體產業濕製程設備市場商機，拓展公司於兩岸半導體市場佔有率，以期創造未來營運再創佳績。