資訊軟體廠商精誠資訊（6214）董事會23日通過2021年財報，每股稅後盈餘為4.9元，遜於2020年的6.72元；2021年稅後淨利12.14億元，年減27.15％，精誠表示，稅後淨利下降，主要是因財務投資利益減少，較去年同期下降。

展望2022年，精誠表示，今年將聚焦雲端事業，目標成為台灣最大雲服務收入公司，發展全台最大最完整的自有雲應用生態平台服務，介接AWS、Azure、GCP等3大公有雲，以及Oracle與IBM企業雲，提供一站式訂閱服務，加快雲服務落地應用與台商全球供應鏈的跨域服務。

精誠營收連續6年創下歷史新高，2021年營收295億元，年增24.4％。2022年1月營收為25.49億元，年減10.21％、月減22.34％。精誠表示，1月營收衰退，主要是因為適逢農曆年，結帳時間提早，以及前年底多個專案認列遞延，造成2021年1月有數個大單認列，基期較高的緣故。

精誠指出，邁入2022年，將聚焦在雲端服務，目標將以成為台灣最大雲服務收入公司，發展全台最大最完整的自有雲應用生態平台服務，介接AWS、Azure、GCP等3大公有雲，以及Oracle與IBM企業雲，提供一站式訂閱服務，加快雲服務落地應用與台商全球供應鏈的跨域服務。

除了雲端以外，精誠也將以成為台灣資安監控第一為目標、深耕企業電商、連結Martech解決方案、推動綠色科技解決方案，以及發展精準醫療產業創新基因研究製程服務等。

在投資部分，精誠規劃在2022年加碼投資海外事業，走出台灣，初期先以亞洲市場為發展腹地，進入東南亞以及東北亞市場，將與新創企業與當地夥伴合作攜手共打世界盃，爭取全球市場與客戶。