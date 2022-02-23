SKODA KODIAQ是品牌旗下主力，也是國內七人座運動休旅車銷售常勝軍，2018年原廠推出RS性能版，可惜緣份沒到未能引進台灣，但車迷不斷敲碗，去年SKODA Taiwan趁總部推出KODIAQ小改款之際，順勢將KODIAQ RS版納入銷售計畫，品牌近期舉辦試駕活動，讓媒體搶先體驗。

為了迎接KODIAQ RS版，SKODA Taiwan還特別拍攝了一支《SKODA KODIQ RS為你的敲碗而生》影片，藉由樂團敲碗演奏的詼諧方式，傳達粉絲期待RS的熱切心情。過往KODIAQ年銷量都在2000台之譜，但眼見KODIAQ RS版發布上市訊息不到2周即接下超過百張訂單，業者預期今年單是KODIAQ RS版銷量可望超過800台。

SKODA Taiwan主打KODIAQ RS版擁有歐洲生產製造、DCC主動式底盤控制系統、跑車化排氣聲浪調校、最多個人化駕駛模式等「同級距唯一」的產品優勢。此外，新車換上2.0 TSI引擎（代號EA888），重量較先前的柴油引擎減輕超過60kg，在工程師調校下，可湧現245hp/37.8kgm最大動力輸出，0-100km/h加速僅需6.6秒，輕鬆躋身七秒俱樂部，極速達233km/h，而日常的油耗表現還能兼顧11.5km/L的水準。

車主透過中控台上的資訊娛樂系統即可設定節能、舒適、一般、運動及個人化等五種行車模式選擇，個人化駕駛模式可再提供DCC主動式底盤控制系統、轉向機構、傳動系統、排氣聲浪、ACC、Light Assist自動遠近光燈切換系統及空調等細項功能，其中排氣聲浪有兩段不同的強度，也提供靜音模式，方面車主夜晚回家時可切成靜音不會擾鄰，但想熱血奔馳時又可以開啟雄渾的聲浪，享受馳騁的快意。

KODIQ RS外觀採用專屬黑色套件，包括水箱護罩、保桿、擾流板、車頂行李架、後視鏡、窗框等處皆為黑色，後窗及後擋也採用深色玻璃，為了彰顯傳承自家族的運動血脈，水箱護罩上有專屬的RS銘牌，車尾的品牌Logo、車型名稱也都採取黑色設計，保桿下方採取左右雙出排氣尾管設計，輪圈則選用RS專屬8.0J X 20””SAGITARIUS”AERO鋁圈。

內裝配備同樣洋溢RS專屬風格，包括混搭皮革與麂皮的運動化座椅、雙前座金屬門檻、類Carbon紋路飾板；駕駛艙則配備專屬三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤，佐以紅色縫線儀表板、油門與剎車金屬踏板、紅色縫線真皮排檔座等，讓人看得熱血賁張。此外，KODIAQ家族的配備同樣不減，包括全新Matrix LED智慧複眼頭燈組、LED尾燈組、10.25吋彩色數位儀表板搭配9.2吋觸控螢幕、新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技等，皆是KODIAQ RS標準配備。

《SKODA KODIQ RS為你的敲碗而生》影片於臉書粉絲團上架不到2周，吸引上萬人次瀏覽、逾3000則留言。（擷取自SKODA粉絲團）

粉絲敲碗多年，終於引進SKODA KODIQ RS版。（陳大任攝）

SKODA KODIQ RS車側為同色側裙，車尾為雙出排氣尾管。（陳大任攝）

內裝搭配紅色縫線彰顯運動氣息。（陳大任攝）

RS專屬運動座椅展現戰鬥風格。（陳大任攝）

三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤。（陳大任攝）

排檔頭上方有專屬RS字樣。（陳大任攝）

排檔座後方有多個控制按鍵。（陳大任攝）

Air Care功能可濾清車室內的髒空氣。（陳大任攝）

第二排乘客擁有絕佳視野。（陳大任攝）

第二排座位空間寬敞。（陳大任攝）

第二排座椅前方有恆溫空調出風口。（陳大任攝）

SKODA KODIQ RS第三排座椅。（陳大任攝）

Matrix LED智慧複眼頭燈組。（陳大任攝）

RS專屬水箱罩。（陳大任攝）

SAGITARIUS AERO 20吋專屬鋁圈。（陳大任攝）

車尾配黑色RS銘牌。（陳大任攝）

第三排座椅使用時，行李廂空間。（陳大任攝）

第三排座椅收摺後的行李廂空間。（陳大任攝）