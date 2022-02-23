SKODA KODIAQ是品牌旗下主力，也是國內七人座運動休旅車銷售常勝軍，2018年原廠推出RS性能版，可惜緣份沒到未能引進台灣，但車迷不斷敲碗，去年SKODA Taiwan趁總部推出KODIAQ小改款之際，順勢將KODIAQ RS版納入銷售計畫，品牌近期舉辦試駕活動，讓媒體搶先體驗。

為了迎接KODIAQ RS版，SKODA Taiwan還特別拍攝了一支《SKODA KODIQ RS為你的敲碗而生》影片，藉由樂團敲碗演奏的詼諧方式，傳達粉絲期待RS的熱切心情。過往KODIAQ年銷量都在2000台之譜，但眼見KODIAQ RS版發布上市訊息不到2周即接下超過百張訂單，業者預期今年單是KODIAQ RS版銷量可望超過800台。

SKODA Taiwan主打KODIAQ RS版擁有歐洲生產製造、DCC主動式底盤控制系統、跑車化排氣聲浪調校、最多個人化駕駛模式等「同級距唯一」的產品優勢。此外，新車換上2.0 TSI引擎（代號EA888），重量較先前的柴油引擎減輕超過60kg，在工程師調校下，可湧現245hp/37.8kgm最大動力輸出，0-100km/h加速僅需6.6秒，輕鬆躋身七秒俱樂部，極速達233km/h，而日常的油耗表現還能兼顧11.5km/L的水準。

車主透過中控台上的資訊娛樂系統即可設定節能、舒適、一般、運動及個人化等五種行車模式選擇，個人化駕駛模式可再提供DCC主動式底盤控制系統、轉向機構、傳動系統、排氣聲浪、ACC、Light Assist自動遠近光燈切換系統及空調等細項功能，其中排氣聲浪有兩段不同的強度，也提供靜音模式，方面車主夜晚回家時可切成靜音不會擾鄰，但想熱血奔馳時又可以開啟雄渾的聲浪，享受馳騁的快意。

KODIQ RS外觀採用專屬黑色套件，包括水箱護罩、保桿、擾流板、車頂行李架、後視鏡、窗框等處皆為黑色，後窗及後擋也採用深色玻璃，為了彰顯傳承自家族的運動血脈，水箱護罩上有專屬的RS銘牌，車尾的品牌Logo、車型名稱也都採取黑色設計，保桿下方採取左右雙出排氣尾管設計，輪圈則選用RS專屬8.0J X 20””SAGITARIUS”AERO鋁圈。

內裝配備同樣洋溢RS專屬風格，包括混搭皮革與麂皮的運動化座椅、雙前座金屬門檻、類Carbon紋路飾板；駕駛艙則配備專屬三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤，佐以紅色縫線儀表板、油門與剎車金屬踏板、紅色縫線真皮排檔座等，讓人看得熱血賁張。此外，KODIAQ家族的配備同樣不減，包括全新Matrix LED智慧複眼頭燈組、LED尾燈組、10.25吋彩色數位儀表板搭配9.2吋觸控螢幕、新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技等，皆是KODIAQ RS標準配備。

《SKODA KODIQ RS為你的敲碗而生》影片於臉書粉絲團上架不到2周，吸引上萬人次瀏覽、逾3000則留言。（擷取自SKODA粉絲團）
《SKODA KODIQ RS為你的敲碗而生》影片於臉書粉絲團上架不到2周，吸引上萬人次瀏覽、逾3000則留言。（擷取自SKODA粉絲團）
粉絲敲碗多年，終於引進SKODA KODIQ RS版。（陳大任攝）
粉絲敲碗多年，終於引進SKODA KODIQ RS版。（陳大任攝）
SKODA KODIQ RS車側為同色側裙，車尾為雙出排氣尾管。（陳大任攝）
SKODA KODIQ RS車側為同色側裙，車尾為雙出排氣尾管。（陳大任攝）
內裝搭配紅色縫線彰顯運動氣息。（陳大任攝）
內裝搭配紅色縫線彰顯運動氣息。（陳大任攝）
RS專屬運動座椅展現戰鬥風格。（陳大任攝）
RS專屬運動座椅展現戰鬥風格。（陳大任攝）
三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤。（陳大任攝）
三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤。（陳大任攝）
排檔頭上方有專屬RS字樣。（陳大任攝）
排檔頭上方有專屬RS字樣。（陳大任攝）
排檔座後方有多個控制按鍵。（陳大任攝）
排檔座後方有多個控制按鍵。（陳大任攝）
Air Care功能可濾清車室內的髒空氣。（陳大任攝）
Air Care功能可濾清車室內的髒空氣。（陳大任攝）
第二排乘客擁有絕佳視野。（陳大任攝）
第二排乘客擁有絕佳視野。（陳大任攝）
第二排座位空間寬敞。（陳大任攝）
第二排座位空間寬敞。（陳大任攝）
第二排座椅前方有恆溫空調出風口。（陳大任攝）
第二排座椅前方有恆溫空調出風口。（陳大任攝）
SKODA KODIQ RS第三排座椅。（陳大任攝）
SKODA KODIQ RS第三排座椅。（陳大任攝）
Matrix LED智慧複眼頭燈組。（陳大任攝）
Matrix LED智慧複眼頭燈組。（陳大任攝）
RS專屬水箱罩。（陳大任攝）
RS專屬水箱罩。（陳大任攝）
SAGITARIUS AERO 20吋專屬鋁圈。（陳大任攝）
SAGITARIUS AERO 20吋專屬鋁圈。（陳大任攝）
車尾配黑色RS銘牌。（陳大任攝）
車尾配黑色RS銘牌。（陳大任攝）
第三排座椅使用時，行李廂空間。（陳大任攝）
第三排座椅使用時，行李廂空間。（陳大任攝）
第三排座椅收摺後的行李廂空間。（陳大任攝）
第三排座椅收摺後的行李廂空間。（陳大任攝）
第二、三排座椅收摺後的行李廂空間。（陳大任攝）
第二、三排座椅收摺後的行李廂空間。（陳大任攝）
自動化需求強 協作型機器人廠Universal Robots去年營收大增41％
BMW純電跑旅iX M60 預售620萬元起
#RS #KODIAQ #SKODA #專屬 #敲碗