國泰世華銀行ATM近來兩度出包，昨晚(22日)又出現當機，導致部分民眾、網銀app等出現交易異常，有2500筆交易受到影響；國泰世華銀資深副總王志峰今傍晚錄了一段影片向大眾道歉，強調15分鐘內發現問題、即時釐清，並透過財金的機制發動退款，保證絕對不會影響到各位客戶的權益。

王志峰解釋，昨晚在系統上版更新功能時，程式在測試環境的表現是正常，但是在正式環境卻不如原先預期，並在15分鐘內發現這個問題，同時第一時間把程式退版，針對當下受到影響的客戶，王志峰表示，「非常的抱歉」，所有的帳務當晚即時做了釐清，同時透過財金的機制發動退款，保證絕對不會影響到各位客戶的權益。

針對受到影響客戶，若需要銀行端的幫忙，客戶可以進線到國泰世華銀行客服專線，由客服人員做後續服務。

王志峰提及，有些客戶問題很快解決，但有些需要2至3天，主因金融體系是共生環境，國泰世華與所有銀行是透過財金公司進行連線，各行清算作業可以很快地進行處理，有些銀行在處理速度很快，但有些同業處理機制不同，所以可能會影響到客戶帳款返還的時間，目前國泰世華正積極與同業聯繫，希望在最短時間內沖回到客戶的帳上。