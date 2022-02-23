物價飆漲，全台OUTLET一家一家開，迎接OUTLET戰國時代來臨，台中日曜天地OUTLET25日起推出NG鞋出清活動，網羅NIKE、SKECHERS、Dr.Martens、CROCS等80間名牌上萬雙NG鞋下殺到1折起的優惠要回饋給消費者。

日曜天地OUTLET長年持續舉辦NG鞋款的出清活動，除了看好NG鞋的商機所帶來的經濟效益，也希望物價飆漲的時代，讓消費者的荷包有更靈活的應用，進一步達到省錢效果。

這次NG鞋出清活動將自2月25日至3月21日登場，精心挑選近80間品牌：包括熱銷全球的NIKE、SKECHERS、英國人氣品牌Dr.Martens、休閒鞋品牌CROCS、廣受女性消費者喜好的ALL BLACK、戶外休閒鞋Timberland、PALLADIUM..等，各家鞋款下殺超低價1折起，款式豐富多樣，讓人不BUY不行。

開賣首日早上10：30-13：30舉辦NG鞋首購會，首購會當日前50名可參加「鞋」槓人生不NG趣味性競賽，獲勝者有機會將知名品牌鞋帶回家，未獲勝的參加者還能得到購鞋金100元；另，首四日還加碼買2送2限量優惠，購買兩雙NG鞋額外贈送兩雙品牌襪。