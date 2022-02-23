中央銀行將公布1月五大銀行新承作房貸688.61億元，月減141.6億元或17.06％，央行官員表示，主要因前一個月是年底房市旺季，基期偏高的結果。

台銀、合庫、土銀、華銀及一銀等五大銀行合計承做房貸比重，約占全體銀行近四成，一向被視為房市風向球。央行官員指出，1月五大銀行新增房貸明顯下降，六都移轉棟數月減二位數。

統計顯示，1月台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等六都建物買賣移轉棟數全部月減，各減少5.19～19.93％不等，六都合計月減13.35％。但與去年同期相比，僅台北市年減8.36％及台中市年減15.63％，其他四都年增5.28～8.31％不等，反應在五大銀行1月新增房貸年增仍有107.9億元或18.58％，顯示房市還是偏熱不變。

五大銀行新增房貸利率1月則是續上揚0.004個百分點至1.359％，央行官員強調，10月初央行找36家銀行開會，籲落實利率差別定價原則，在房貸作業遞延效應下，近二個月來逐漸反應上揚。

另五大銀行新承做放款加權平均利率降至1.085％，且不含國庫借款的放款加權平均利率1.161％，雙創新低紀錄。央行官員說明，因農曆年前中央及地方政府借款增加，利率相對較低的結果。