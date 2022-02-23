全球半導體設備商科磊（KLA）榮登《財星》雜誌全球最受推崇企業榜單。這項殊榮代表科磊在創新能力、產品與服務、管理與領導能力、社區責任、財務狀況與人才培訓上的優異表現，並且受到業界如董事會、高階主管、分析師和企業領袖的認可。

也因為在各方面的指標上表現出眾，這項成就反映科磊員工的專業精神，以及對公司文化與價值觀的承諾受到企業與行業同儕的認可。可以說科磊的員工、價值觀以及與客戶合作是獲得此殊榮的關鍵。

「這次獲得此項殊榮，證明我們的全球團隊不斷致力於持續創新、秉持卓越技術，為我們的客戶創造成功。」科磊總裁暨執行長Rick Wallace表示。2021年科磊達成許多突破性表現。在2021年，科磊達成連續六年的成長，營收逾80億美元。科磊的市場領導地位歸功於該公司成功執行以客戶為中心的策略，解決客戶面臨的最關鍵的製程控制與製程起動等挑戰。

創新是科磊的核心價值，過去四年，科磊已在研發領域投資33億美元的經費。科磊持續在研發方面的投資，使其能為全球的客戶提供最尖端的技術與解決方案，以解決半導體日益成長的需求，並幫助推動產業向前發展，促進人類進步。正是因為科磊堅守其核心價值才能名列2021年財星500大企業。

有鑑於資料需求以及半導體在資料收集、儲存、分析與傳輸方面所扮演的角色，預期這個產業將有強勁的成長。許多公司為了抓住這個高成長的契機，不斷尋求技術進步並擴張產能。隨著需求增加，科磊也擴大招募工作，聘請頂尖人才以滿足成長與創新的需求，同時提供客戶支援。

在台灣，科磊將展開大規模的春季招募活動，目標是在台灣招募200個人才。此次春季招募活動將在3月以一系列校園徵才活動拉開序幕，活動包括就業博覽會、公司說明會和於每週舉辦大型的人才面談會，以招募大量新血。