烏克蘭危機持續升高！美國指控俄羅斯已開始入侵烏克蘭，並宣布制裁俄國銀行、個人與公債，美國務卿也取消與俄外長會晤；面對國際社會聯手制裁，俄國絲毫不見退讓，國會還授權普丁在境外動武。

由於拜登與普丁都不見退讓，代表在烏克蘭問題上，俄羅斯與美國為首的西方聯盟之間的對抗可能進一步加劇。普丁尚未動用部署在烏國三面邊境的15萬大軍，拜登則揚言若俄羅斯進一步入侵烏國，美國將祭出重創俄國經濟的制裁。

拜登周二在白宮發表談話時表示，「克里姆林宮已公然違反國際法，這同時為俄羅斯入侵烏克蘭的開端。」

拜登並揚言，如果普丁採取進一步的入侵動作，必然會招致更多的制裁，「我們團結一致支持烏克蘭，我們團結一致反對俄羅斯的侵略。」至於俄羅斯所說入侵的正當理由或藉口，拜登指出，「我們沒有也不會被俄國愚弄，侵略就是侵略，沒有任何正當理由。」

外交途徑解決的希望更趨渺茫，美國國務卿布林肯已取消周四在日內瓦與俄羅斯外長會晤的計劃，理由是「會談不會有成果，俄羅斯的行動已表明莫斯科並不想和平解決危機。」

美國同時公布對俄羅斯的最新制裁方案，包括切斷俄羅斯政府從西方金融市場的貸款管道、將2家俄羅斯銀行列入制裁名單以及禁止俄國公債在美國與歐洲金融市場交易。

拜登還指出，他已下令增派美軍至波羅的海地區，不過他強調此一增兵措施純粹為「防禦性」，並聲稱「我們無意與俄羅斯開戰」。據一位美國國防部高層官員透露，美國正從歐洲其他地區調派大約800名步兵和40架戰機至北約東邊。

此外，俄羅斯上議院周二全票通過授權普丁在國外動武，等於確認俄羅斯正式派兵進入烏東的兩個叛離地區。