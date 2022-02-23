盧廣仲、楊乃文、魏如萱、韋禮安、宋柏緯等共計20組歌手，將於5月21、22日在台北小巨蛋「出來面對音樂節」開唱。盧廣仲、滅火器樂團、荷爾蒙少年23日出席記者會；盧廣仲先前被拍到與《木曜4超玩》的主持人泱泱傳出緋聞，對於感情向來低調的盧廣仲僅表示2人只是好友，泱泱是什麼類型女孩？盧廣仲直說雙魚座的女生。

泱泱日前歡慶31歲生日，有替泱泱慶生？盧廣仲笑說有廣大粉絲會替她慶生，至於5月會邀泱泱來小巨蛋看演出嗎，他笑回：「她有空的話，都可以一起來看，邰哥也可以。」最後談到現在生活是否開心、幸福，盧廣仲馬上轉移話題聊演唱會，「現在有這麼好的場館可以唱歌，就是幸福。」似乎避談感情現況。

盧廣仲過年期間回到台南老家，花許多時間陪伴父母、家人，享受與阿公一起愉快打麻將，過年有被親戚朋友關心終生大事？他坦言從成年至今都一直被問，對於感情狀態，他則說一切隨緣。

盧廣仲預告今年將會多嘗試跟不同的人合作，正計畫舉辦春季巡迴，更將在下半年有大型的演唱會，敬請期待。滅火器樂團將3度登上小巨蛋演唱，但他們至今出道20年，卻從未在小巨蛋舉辦專場，主唱楊大正樂觀表示可能是同樣申請的競爭對手更有贏面，「我們1次又1次嘗式，也砥礪著我們努力創作。」

楊大正身為2個孩子的父親，昨表示沒有要拚3寶，無奈說：「生小孩比生新專輯更累。」會想去結紮？他開玩笑說：「等一下就去結紮。」隨後澄清現在與老婆都有安全避孕，他們現在正努力拚新專輯誕生。」「出來面對音樂節」門票將於3月7日中午12點於KKTIX及全台全家便利商店FamiPort正式起售。