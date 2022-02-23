林涵（右）轉戰幕後多年，曾在影展活動碰上名導李安。（取自臉書）

37歲演員林涵過去曾演出電影《雙瞳》、《夏天的尾巴》等影視作品，之後轉戰幕後當導演、寫劇本，近年更成立「繁盛映畫」電影公司，曾發行金馬獎最佳劇情片《大象席地而坐》。久未重返戲棚的她，今日公布結婚喜訊，和同年的Q先生情人升格夫妻。

林涵與Q先生2016年交往、去年訂婚，今兩人下午到大安戶政事務所登記結婚，雙方親友均到場，女方的同事也一起見證幸福瞬間，林涵說：「公司同事笑說我簽婚約像是簽合約，速速結束就回去工作，15分鐘左右就處理完畢，也很感謝戶政事務所的叔叔阿姨，還教我們怎麼拍照、走流程。」

夫妻倆婚後暫無生子規劃，有共識暫時不會生小孩，因為疫情關係婚禮也會延期補辦，今年依舊拚工作為主，兩方家屬、長輩均支持，林涵笑稱電影比婚禮重要，男方跟家人都蠻支持自己先忙事業，預計有1部片跟1部影集將推出。

林涵也分享Q先生的背景，男方算是圈內人，他的正職是服飾品牌經理，另外有玩樂團，是聲子蟲樂團的貝斯手，同團吉他手是去年以《瀑布》拿下第57屆金馬獎最佳原創電影音樂的音樂人盧律銘。林涵也不忘幫老公的樂團「工商」一下，預告聲子蟲樂團今年會出專輯，也會在大港演出。