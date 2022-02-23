俄羅斯總統普丁本週承認烏克蘭境內親俄分離主義分子控制地區頓內茨克、盧甘斯克為主權獨立國家後，俄羅斯今派遣維和部隊進駐2國。對於俄烏局勢緊張，台灣民意基金會董事長游盈隆23日表示，近日發表二月民調報告，其中，有一個發現是「二十歲以上台灣人中，只有二成二認為俄羅斯與烏克蘭可能在未來一兩個星期內開戰，但有五成一認為不可能」。顯然，台灣絕大多數人不認為俄羅斯真的會入侵烏克蘭，且台灣主流民意，在不經意間，總是和歐美民主國家站同一邊。

游盈隆23日在臉書撰文指出，從民調結果來看，顯然台灣絕大多數人不認為俄羅斯真的會入侵烏克蘭，而自己是少數派，屬於二成二那群人。

為什麼台灣有過半數人不覺得俄羅斯真的會入侵烏克蘭？尤其當美國總統拜登言之鑿鑿，幾度三番高分貝指出俄國總統普丁已經吃了秤陀鐵了心，入侵烏克蘭是早晚的事，甚至明指就是2月16日。但台灣大多數人還是不相信，這其中包括諸多名嘴，甚至專家學者。

不少政論名嘴談起烏克蘭危機，常搬弄一些似是而非的概念，「大國博奕」算是較常見的，冷血嘲弄無辜的烏克蘭，卻不提俄國「出兵動武的正當性何在？」，讓很多人聽不下去。最可笑的是，有些號稱是國際關係學者，卻常預測錯誤，被瞬間打臉。無視或同情無理入侵的強權，是有病嗎？是奴性使然嗎？

游盈隆認為，多數台灣人錯誤預測俄軍入侵的可能性，也許是犯了「一廂情願」（wishful thinking）的謬誤，這參照六成一台灣人不認為中國大陸會出兵攻打台灣，心情上是一致的。也就是說，一廂情願地不認為俄烏戰爭會發生，其實正是一廂情願地不希望大陸武力犯台的心理投射。

大陸會不會武力犯台？游盈隆直言，其實是一個非常複雜的問題。部分台灣人認為大陸不敢武力犯台，固然有其客觀上的根據，但也不能過度樂觀地完全排除其可能性。

「看看普丁的演說吧！」普丁2月21日晚間在克里姆林宮發表電視演說，重彈「論俄羅斯人與烏克蘭人的歷史統一」的老調，說「烏克蘭對我們來說不只是一個鄰國，更是我們歷史、文化與精神空間不可分割的一部份」，很煽情。台灣人聽了可能會覺得這是羅剎國的出師表，但正當性何在？需要嚴肅討論。

游盈隆並指出，在這次民調中，另外一項頗值得玩味的發現是，「有超過半數的台灣成年人，不欣賞美國總統拜登在任何情況下都不派兵進入烏克蘭的決定」，這很具體地反映了多數台灣人內心的憂慮與期望。此外，民調發現，台灣在力挺烏克蘭的立場上和歐美民主國家同步，顯示台灣主流民意，在不經意間，總是和歐美民主國家站同一邊。