男子陳伯謙2018年在華山大草原慘忍性侵、勒斃高姓女子並分屍，手法極殘震驚社會，歷時4年訴訟，最高法院今（23日）判其無期徒刑定讞。國民黨前青年團總團長田方倫直言，蔡英文總統的司法改革「改到哪裡去了？」，「我真的是氣到內傷」。

台北地方法院一審將陳判處死刑，但高院二審認定符合自首，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審認定，陳犯行極端惡劣，本應選擇量處死刑，讓他與社會永久隔離，以告慰死者在天之靈，才符合社會公平正義。

但更一審認為，經委託台灣司法心理學會鑑定，認為陳伯謙可藉由矯正機關施予個別和團體心理治療，及生命教育課程，擬定心理治療 計畫後施予矯正治療，故有教化可能，因此對陳男強制性交殺人部分，選擇量處無期徒刑。

面對判決結果，高女父親今高舉「還我女兒公道」、「陳柏謙判死」看板，怒嗆台灣司法已死，呼籲法院別再操作可教化、廢死了。

對此，田方倫今天在臉書上表示，這是一個很沈痛的新聞，「憑什麼？華山殺人魔可以不死？我就問蔡英文總統，請問您的司法改革改到哪裡去了？」這樣毫無人性滿口謊言誤導警方辦案的人魔，為什麼我們的司法要給他「機會」？我們這些納稅人還要繳錢養他，合理嗎？「我真的是氣到內傷」。