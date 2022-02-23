促進轉型正義委員會任期歷經兩度延長，將於5月屆滿，預計將不沿任解散，行政院會明日將討論《促進轉型正義條例》第11條之1、第11條之2修正草案，透過修法規範各項轉型正義事項由相關部會承接辦理，繼續推動轉型正義的任務。

促轉會2018年5月31日掛牌，依法為任期2年的任務型機關，必要時經行政院長同意可延任，每次延任以1年為限，歷經行政院長蘇貞昌兩度同意延長任期後，預計今年5月退場，依據《促進轉型正義條例》規定，促轉會於完成前項任務後解散，由行政院長公布任務總結報告。

依據促轉條例規定，促轉會職權包括規畫、推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用及其他轉型正義事項。

政院官員表示，有鑒於促轉會於完成並提出任務總結報告後應依法解散，明天行政院會將討論通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案，以利後續轉型正義由相關部會承接辦理。