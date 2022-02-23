是德科技宣布，中國手機品牌Vivo擴大採用是德科技5G裝置測試解決方案，以加速驗證支援5G NR 3GPP第16版（Rel-16）標準的設計。

是德科技表示，該公司與多家晶片業者合作，使5G網路模擬解決方案能夠提供早期3GPP Rel-16設計、測試和符合性驗證功能，Vivo倚賴這些功能來驗證新的5G設計是否符合全球標準組織3GPP制定的最新規格。為了提升運輸、物流和製造效率，3GPP於2021年7月制定5G NR Rel-16標準，為消費者提供更完整的基地台覆蓋範圍和更高的連接速度。

是德科技表示，提供Vivo以Keysight UXM 5G為基礎的無線測試平台，以便開發並執行驗證5G NR和LTE通訊協定所需的測試。Vivo也於2021年選用是德科技PROPSIM通道模擬解決方案，可在鄉村、城市和室內等各種不同的真實行動情境下，執行MIMO、OTA測試。

Vivo硬體與效能測試事業群總經理徐明亮表示，Vivo自2018年起與是德科技合作，現在合作範圍持續擴大，是德科技5G平台提供早期5G Rel-16測試功能，協助我們快速開發具最佳功耗、更高資料傳輸速率，以及更流暢行動性和更出色連接可靠性的設計。