標準普爾22日公布2021年美國房價指數漲幅創新高，主要是低房貸利率與待售住宅數量不斷減少所致。但專家警告房貸利率走高，可能影響房市買氣。

12月標普凱斯席勒全國房價指數年增18.8％，跟11月增幅一樣。指數全年成長18.8％，創1987年推出以來最高漲幅。

標普道瓊斯指數公司全球指數投資策略部主管拉薩拉（Craig Lazzara）說，去年全國指數創34年來最大漲幅，遠超過2020年的成長10.4％。2020年爆發新冠疫情令居家工作模式崛起而推升房屋需求。

12月的20大與10大都會區房價指數分別年增18.6％和17％。前者全年漲幅創新高，後者為歷年來第二高漲幅。

亞利桑那州鳳凰城房價12月年增32.5％，連續三十一個月為20大指數裡漲幅最大城市。佛羅里達州坦帕和邁阿密各年增29.4％和27.3％，漲幅為第二和第三名。

拉薩拉說：「我們繼續看到各大城市房價漲幅非常強勁。去年二十大都會區房價全上漲和創新高。」

外界認為標普凱斯席勒房價指數是落後指標，即使顯示房價漲幅創新高也不令人感到十分意外。

全美不動產經紀協會（NAR）上周公布今年1月各類型成屋中間價年增15.4％至略高於35萬美元，各區房價均上漲，主要由房價逾50萬美元住宅銷售所帶動。

研究機構Pantheon Macroeconomics指房價能持續大漲主因，是可供買賣的住宅數量創新低，而且沒有增加跡象。

據NAR資料，美國1月底待售住宅量年跌16.5％至約86萬戶，創1999年開始追蹤以來新低。

美國30年固定房貸利率上周升至近4％，專家認為利率走高會增加買家的負擔，從而降低其承接意願與能力。NAR資料顯示1月首購族占整體買家比率，從去年同期的33％下降至27％。