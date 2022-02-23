晶圓代工廠力積電去年12月以49.88元掛牌上市，一度觸及78.9元高點，當天收在75.9元，然之後股價一路走跌，自掛牌上市以來跌逾2成，有去年抽中力積電的幸運兒在中籤後又加碼三張，然而股價跌到56元，逼近中籤價，讓他崩潰淚喊「力積電還有救嗎」。

受惠半導體需求熱絡，市場供不應求，力積電營收持續成長，1月營收68.85億元，年增64.3%、月增0.2%，創下單月新高紀錄；但儘管單月營收續創新高，股價依然委靡不振，力積電自去年掛牌上市以來，股價一路下探，雖然今（23日）尾盤小漲0.5元，收在57.1元，仍較掛牌當日下跌超過2成。

1名網友在Dcard發文，指自己去年幸運抽中一張力積電，參考許多人說「相信黃董，年底就懂，80以下All in 之後財富自由」，因此在每股75元時又加碼三張，豈料之後股價只跌不漲，跌到僅每股56元，逼近中籤價，悲喊「力積電難道會重蹈覆轍一路跌到下市嗎，拜託各位大大點醒我」。

貼文一出，網友紛紛回應，「傻眼，我朋友以為66就是抄底了，還叫我買，幸好那時沒錢就沒買」、「覺得慘」、「應該沒救了」、「還沒看到止跌線形」、「哭喔，64的時候買了想說放長期就沒管它，直到現在看到這篇」、「幸好我當初就意識到危險，買了漲兩塊就賣掉了」。

另外，有人見原PO是聽他人建議才繼續加碼買進，直搖頭「聽別人的要是能賺錢喔，大家早就發大財了」、「說年底就懂的是ptt反串仔，後來查這支股，有網友說之前下市過，等到下市錢根本拿不回來」、「確實年底就懂，懂的什麼叫做：可以還我錢嗎？我不玩了啦」。

力積電2021年合併營收創656.22億元，年增達46.64%，毛利率42%，營業利益200.91億元，高於2020年24%。力積電將於明（24日）除息，每股配息約1.18元，除息參考價55.91元。