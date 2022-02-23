寒流來襲，但台中國家歌劇院大劇院25日將舉行一場溫暖人心的音樂會，這場名為「寶島弦情--惜情的春山‧傳唱台灣愛」音樂會，由麗明營造獨家贊助，票房收益將全數捐給「台灣身心障礙藝術發展協會(光之藝廊)」、「台灣行動菩薩助學協會」、「台灣老樹救援協會」，特別出演的麗明營造吳春山將獻聲演唱多首經典台語老歌。
麗明營造與台灣梧桐弦樂團，跨界的鋼筋與琴弦，將共譜一場溫暖人心的公益音樂會，為社會帶來無與倫比的正向力量。
吳春山表示，感謝眾多好友一聽到他要在這場公益音樂會上登台，立刻以行動表示熱情支持，購票資訊於農曆年前公布於兩廳院售票系統，年後即傳來全數銷售完畢的好消息，讓幕前幕後所有人員都士氣大振，13個輪椅席次也由吳春山自掏腰包買下，免費邀請身障朋友前來同樂，可謂座無虛席，盛況可期。
結合知名指揮家王雅蕙、鋼琴家嚴俊傑、台灣梧桐弦樂團與麗明營造董事長吳春山共同出演的「寶島弦情--惜情的春山‧傳唱台灣愛」音樂會，25日將在台中國家歌劇院大劇院登場，票房收入捐贈公益，為連日來雨勢與低溫帶來一股暖流。
指揮身影活躍於世界各大樂團的指揮家王雅蕙、1999年以十五歲之齡贏得日本第四屆國際浜松鋼琴學院比賽冠軍，日本報評譽為「台灣人的驕傲」的鋼琴家嚴俊傑、潛力無窮的「台灣梧桐弦樂團」。
菁英盛會，還有青年歌劇導演陳世弦，加上打造台中國家歌劇院的吳春山，於「寶島弦情--惜情的春山‧傳唱台灣愛」音樂會演出蕭慶瑜《憶》、盧亮輝《愛河鋼琴協奏曲》、李哲藝《弦舞I》及台灣老歌集選等曲目，令人驚豔的卡司陣容，來自資深音樂經紀、新意力創辦人李潔梅跨界企畫，精彩演出將帶給觀眾全新視聽饗宴。
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