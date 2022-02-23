《天之嬌女》女星曾智希長相甜美還有纖細好身材，在IG擁有37萬追蹤人氣，在進軍戲劇圈發光之前，曾智希則曾活躍於多個綜藝節目。有陽光氣質的曾智希昨(22)日分享了5年前的舊照，只見她一身黝黑的小麥膚色，與現在白皙模樣反差極大，讓不少網友驚呆問：「怎麼白的？」有人發現她「腳底板也黑，怎麼曬出來？」一張「今昔對比圖」引發熱議。

近日網路上流行「發舊照」，不少名人PO出自己20年、甚至30年前的照片，曾智希也沒在這波跟風熱潮中免俗，她昨(22)日分享了5年前的舊照，來個「今昔對比圖」，並寫道：「之前在IG限動分享第一張五年前後的對比，結果一堆人私訊問我怎麼美白的哈哈哈」。

曾智希解釋了為何有如此大落差：「我其實真的沒有特別做什麼美白，就是簡單防曬跟吃維生素C，我本來就不是黑肉底但也不到多白啦，只是我特別容易吸黑，那一陣子會這麼黑是因為錄名模出任務，每個禮拜都要在大太陽底下穿比基尼，我又是懶惰鬼沒有一直補防曬，加上稍微曬一下就黑的體質，我就變成名副其實的小黑炭了。但不管是黑皮膚還是白皮膚我都覺得各有優點，黑真的看起來比較瘦。你們喜歡黑希希嗎？」

她又加碼PO出幾張舊照，站在其他藝人旁邊明顯地黑一階。有人發現她「看起來腳底板也黑了，到底怎麼曬出來」，也有人好奇到底怎麼白回來？網友也大力誇讚：「黑皮膚也太正了」、「小黑炭比較可愛」、「讚爆，健康美」、「智希不管黑或白都超可愛啦」、「黑的白的都愛」。