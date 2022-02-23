北市大新任校長2021年8月1日起聘上任，由於校方與北市教育局對於遴選辦法有歧異，至今僅選出代理校長，未有正式校長，對此監察院今糾正台北市政府有失主管機關的行政監督職責。

教育局表示，無論函發公文或是邀請人員溝通皆已善盡最大的督導責任，目前溝通順利，預定於今年8月1日前完成校長遴選。

台北市立教育大學、體育學院在102年合併為北市大，並由戴遐齡擔任首任校長，但因校方與教育局對於「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」有歧異，導致新任校長原應在去年8月1日就起聘上任，人選至今仍難產。

監察院指出，北市府對於北市大校長遴選爭議，只有一再發文呼籲北市大，無法有效解決問題，有失主管機關的行政監督職責，因此糾正台北市政府。

教育局表示，針對監察院糾正北市大辦理校長遴選相關爭議一節，北市府表示遺憾。北市府已依法行政、透過正式及非正式溝通管道，合法性監督北市大進行校長遴選，無論函發公文或是邀請人員溝通皆已善盡最大的督導責任；但北市大與北市府對於大學自治內涵及精神有認知差異，至影響校長遴選進度。目前溝通順利，預定於今年8月1日前完成校長遴選。