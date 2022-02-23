南投普台高中高三學生胡道瑜近日錄取有「全球最難進的夢幻大學」之稱的紐約大學阿布達比分校（New York University Abu Dhabi，NYUAD），並且拿到該校提供的31.7萬美元(約新台幣1,024萬元)全額獎學金，包含四年學雜費、食宿交通、醫療保險、課外活動和零用錢，甚至每年兩張阿布達比往返家鄉的機票。他也是少數獲得該校提供海外學生全額獎學金且數額最高的高中生。

胡道瑜(左)榮獲「NSDA（全美演講與辯論協會）台灣區選拔賽VLD（林肯-道格拉斯式辯論）」高中組亞軍，代表台灣角逐世界辯論賽。

NYUAD位於阿聯首都阿布達比的薩迪雅特島，2006年因王儲和紐約大學校長的一個約定：「聘請全球一流的師資，真正把錢投資在學生身上。」2007年創校時當地政府便全力出資建校，打造完備的軟硬體設施，甚至提供豐厚的獎學金，因此每年不乏頂尖高材生放棄美國常春藤名校轉而選擇NYUAD。特別的是，NYUAD的學生來自世界各地，全校2000多名學生來自150多個國家，充分體現了多元化和國際化的一面。去年該校收到全球學生申請件數17,300件，最終錄取人數僅530人，錄取率僅3%，低於哈佛大學5%，可見其錄取門檻極高。

胡道瑜(右1)與同學於「2020 iWorld世界發明競賽」中以「半開手壓瓶」奪銀，展現具有卓越創造力的研究成果。

14歲的道瑜隨媽媽自新加坡返台後，適應不同的教育體系和識讀繁體中文成了他求學過程中最艱難的課題，但道瑜努力克服，迎難而上，造就了他如今獨立自主、正向積極的性格。普台豐富多元的課程和精心策畫的活動，激發他的學習熱忱，成績開始突飛猛進，一次拿下SAT 1570分(滿分1600)，TOEFL 117分(滿分120)。除了學習好，他也熱衷於課外活動：參加辯論社、擊劍社、禪鼓隊、尼泊爾志工，擔任義賣活動副召集人，資助偏鄉的弱勢長輩。「我非常感謝普台提供這麼多舞台和機會，學習的道路上每件事都很重要，不要輕易被挫折打敗。」

高一下才接觸到辯論的道瑜，對辯論很有熱忱，在台灣、耶魯等模擬聯合國中表現亮眼，「我很享受每次比賽的準備與過程，體會到統整組織與邏輯分析能力十分重要。」此外，他也積極參加5場國際辯論賽，於「西塞羅盃高中學生英語辯論比賽 」獲得Outstanding Debater；去年更榮獲「NSDA（全美演講與辯論協會）台灣區選拔賽VLD（林肯-道格拉斯式辯論）」高中組亞軍，代表台灣角逐世界辯論賽。

同樣熱愛經濟的道瑜，參加學校奧林匹亞培訓課程，榮獲台灣經濟學奧林匹亞競賽一階國手正取資格。身為有國際背景的道瑜，他對新加坡及台灣不同的政治體系很有興趣，開始關注國內外的政治經濟議題，「進入NYUAD後，我規劃雙主修政治科學及經濟學，兩者相輔相成，能讓我更確立我的目標。另外，我還可以利用兩個學期在紐約大學不同國家的校區學習，開拓我的國際視野。」

普台高中校長林秋惠及國際部主任張少芹紛紛表示，普台學子以優異成績及多元發展與學術表現躋身世界頂尖名校，辦學成果備受肯定，除了替道瑜開心之外，也希望道瑜帶著普台最重視的「優良品格」，在世界的舞台上大放異彩！