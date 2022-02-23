陳柏霖表示身為咖啡愛好者，習慣用咖啡開啟專注的一天。（可口可樂提供）

陳柏霖昨（22日）晚化身早餐特派員首度登上星座專家唐綺陽直播餐桌，他分享第一次直播的心情，表示雖然每次跟老師對談都有種「赤裸裸」的感覺，但與唐綺陽一起直播很放鬆，直播中唐綺陽也問起出道20年不斷突破自己的秘訣，他表示：「多方嘗試外，專注在當下最重要。」說完唐綺陽大讚：「專注的男人最有魅力！」

直播過程中，陳柏霖分享出道20年的心路歷程，坦承自己在工作上「非常龜毛」，面對各種挑戰都能保有赤子之心，並希望有完美的表現。出道迄今，仍期待自己不斷接觸新事物，也持續嘗試與過往不同的喜劇角色，身兼多職的他即使不在螢光幕前依然活躍，除了去年底剛殺青的實境秀《極島森林》外，為主演電影《詭扯》打造的配樂日前也已經在音樂平台上架，閒不下來的個性被反問：「是要把自己逼到什麼地步？」

唐老師詢問面對多重身分的挑戰，要如何維持「完美」的表現，陳柏霖分享這些年的深刻體悟，表示專注在當下最重要，因為專注可以讓自己事半功倍，且專注時反而最放鬆。近2年都待在台灣的他也表示：「我一直是喜歡自己動手做的人，這段時間在家也會手做料理，在錄《極島森林》時也因此派上用場。」現場陳柏霖更傳授煎蛋技巧給唐老師。

直播時雙方話匣子大開，談工作也聊感情，唐綺陽問他家人是否會催促結婚成家？和「Popu Lady」庭萱愛情長跑9年的陳柏霖表示不會，自己也傾向一切都順其自然，至於會想生個天才寶寶嗎？他笑說其實每個人生下來都是聰明的，但他希望生個跟自己一樣聰明的寶寶就好。最後被問及近期規劃，除了實境秀《極島森林》及新戲《正義的算法》即將上線外，陳柏霖準備投入全新電影拍攝，新角色有很不一樣的詮釋，不忘賣關子說：「大家可以期待一下！」