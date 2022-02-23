白線上臨時停車要睜眼看清楚，若一旁有劃設機車停車格，小心因此吃上罰單；有名女子在臉書上分享一則貼文，她表示只是在台東某市場旁白線上臨停5秒就被檢舉違規，呼籲大家要小心；網友紛紛留言解答，一旁有劃設機車格就是違規併排停車，另有網友表示原PO併排停車的行為，可能會害左側經過的轎車收到跨越雙黃線的罰單，真的很自私。

一名女子在臉書社團「台東大小事」分享一則貼文，文中一張圖片是輛小廂型車臨停在白線上，但右側劃有一排機車停車格，左側則有輛紅車經過壓在雙黃線上；她表示前往新開的黃昏市場僅臨時停車約5秒，就收到罰單，懷疑檢舉達人在附近埋伏拍照，呼籲要前去的大家小心，但她也坦承併排停車違規在先，已將罰單繳納完畢。

此文一出，不少網友指出，原PO併排停車就是違規，還有網友說，「臨停卡住周遭住戶，被檢舉不意外」、「違規還有分秒數的喔？」、「這樣停都卡在路中真的很賭爛」、「每個都停一下 後面的車怎麼過」、「拍你而已 沒拿雞蛋丟你，已是大愛」、「有被開單就好了」、「違規就站不住腳了」；不過有眼尖的網友發現，原PO併排停車的行為，恐會讓左側經過的紅色轎車因此吃上跨越雙黃線的罰單。

對於網友的回應，原PO也留言表示她當下只是臨停一下，並不知道自己併排違規，但這次被開單後會記取教訓；對於左側經過的紅色轎車，她則表示歉意，希望對方不會因此收到罰單。

女子去黃昏市場臨停在白線上5秒就被檢舉違規，網友怒批併排停車違規在先。（翻攝自臉書台東大小事）

女子去黃昏市場臨停在白線上5秒就被檢舉違規，網友怒批併排停車違規在先。（翻攝自臉書台東大小事）