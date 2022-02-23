第三方Cookie即將在2023～2024年間退場，為幫助中小型電商以可負擔的成本與人力，更快速地建立起自己的顧客數據資料庫，MarTech（行銷科技）新創Rosetta.ai宣布，正式發布第一版SaaS產品「Intent Analyzer」，協助搜集第一方數據，藉由數據準確判別顧客購買意圖、優化商品推薦，以提高店家營收，並提供更深入的顧客洞察，店家可以透過簡單明瞭的後台介面，做出最佳化營運的決策。

Rosetta.ai去年完成240萬美元Pre-A輪募資，投資人包括美國宏道資訊BroadVision創辦人陳丕宏、500 Global、Artesian VC、AVA天使投資平台、Loyal VC、SOSV等。Rosetta.ai使用圖像作為機器學習的基礎，再透過深度學習技術，訓練出能夠精準判斷顧客購買偏好的模型。對風格鮮明的時尚及生活美學產業來說，無論是長短袖、中長裙、丹寧材質、碎花布料甚至每年的流行時尚色都可以被AI辨識，進而建立顧客的消費偏好檔案。

而藉由這些檔案，Rosetta.ai可幫助電商即時洞察消費者行為，在網站內為每一位消費者提供個人化的商品推薦，顧客們根據偏好會看到不同的銷售頁面，而顧客離開網站後，還能自動針對每一位消費者進行再行銷。目前Rosetta.ai服務的電商品牌逾1000家。

Rosetta.ai創辦人暨執行長黃子豪表示，確保Intent Analyzer能夠真正切合中小型電商的真實需求，Rosetta.ai在產品研發過程中不斷邀請電商老闆或行銷團隊來做使用測試，針對反饋加以調整改善，產品上線後也將遵循這樣的優化流程，持續推出優化的新版本，幫助時尚電商靈活應對變化莫測的行銷環境。

許多測試者的反饋都提及市面上所使用過的商品推薦器中，抓取方式幾乎都是把在商品列表的第一個tab分類裡面的商品列為相關推薦商品，所以推薦商品與正在觀看或是消費者感興趣的商品其實並沒有太大的關聯性。這也是為什麼 Rosetta.ai致力於打造一個有溫度的AI技術——以顧客本身風格愛好、當下購買意圖與行為作為指標的商品推薦系統，讓電商與顧客之間的線上互動能夠更有「人情味」。

Intent Analyzer支援各大主流開店平台，店家只需創建帳號即可登入後台開始使用，產品主要具備下列三大特點，包括以個人美學為基礎的購買偏好分析、判別顧客購買意圖的商品推薦器、預測離站行為的個人化促銷等。

以91APP作為開店平台的日系服飾BLUE WAY表示，在使用Intent Analyzer且廣告投放成本不變的情況下，ROAS上升至15.72，轉換率增長了3.78％。負責BLUE WAY台灣區OMO和全通路行銷的總經理特助Eric Huang表示，原本是抱持著嘗試的心態在尋找可以評估判斷、優化廣告流量轉換的工具，沒想到Rosetta.ai判讀顧客購買意圖、推薦最適商品的AI技術及每月的優化報告，不僅為品牌帶來更多站內銷售建議，也提升官網數據業績的成長。