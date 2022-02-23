南部首座日式Outlet「MITSUI OUTLET PARK台南」終於即將在周五（25日）正式開幕，其鄰近國道一、三號，步出台南高鐵站僅需過馬路、2分鐘的路程即能抵達，可是旅人或返鄉的第一站，在沒有特別公布試營運日期下，2月16日起營運一周間，就算面對南部少有的寒冷多雨的天氣，仍已吸引了約16萬人潮，而今（23日）氣溫更是低至13度，並夾著滂沱大雨，還是有不少民眾來到館中搶先體驗，可見南部民眾對於全新的Outlet充滿了熱情。

MITSUI OUTLET PARK台南館內打造了高達約20米挑高的室內中央廣場，更充分採用陽光、流水、綠樹等意象元素，帶來了開闊的空間感。（石欣蒨攝）

MITSUI OUTLET PARK台南有別過去林口、台中港的戶外開放式設計，因應台南炎熱的天氣，特別採用了室內的設計，因此就算如今日般溼冷的天氣，消費者也能乾爽地在館中購物用餐。而首波將帶來190個櫃位，除了主打多個日系服飾、餐飲品牌以外，更把台南古都的在地元素融入當中，在戶外還規劃了一座超過20米高、被榕樹擁抱的「南空之塔」，能夠從上面的滑梯一溜而下。

MITSUI OUTLET PARK台南室內區充分採用陽光、流水、綠樹等意象元素。（MITSUI OUTLET PARK提供）

而且還在室內打造了高達約20米挑高的室內中央廣場，更充分採用陽光、流水、綠樹等意象元素，帶來了開闊的空間感；在品牌方面更帶來了像台南知名老店「阿霞飯店」的新店型「ASHA」，還有首進軍商場、在美食街即能品嚐的嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」，預計今年將挑戰50億的年度業績，二期的規劃將參考即將開幕的一期反應而定，但預計將會有50家專櫃進駐。

MITSUI OUTLET PARK台南館外規劃了一座超過20米高、被榕樹擁抱的「南空之塔」，能夠從上面溜滑梯而下。（石欣蒨攝）

而緊鄰台中高鐵站旁的「台中高鐵娛樂購物城（暫）」也宣布，目前已送審執行計劃書，如無意外將期待能順利在2026年中開幕，屆時將為全台絕無僅有唯一三鐵共構大型購物城，在百貨購物中心方面預計也將與日本團隊合作，將主打國際精品、運動、休閒戶外、3C等各品牌的大型旗艦店、概念店、體驗店為主，相信中南部的商機將越來越熱絡。

MITSUI OUTLET PARK台南館內的美食廣場共有15個人氣餐飲品牌櫃位。 （石欣蒨攝）

MITSUI OUTLET PARK台南的美食廣場引進了嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」，以新業態首次進駐商場。 （石欣蒨攝）

MITSUI OUTLET PARK台南的美食廣場打造了較矮的座椅區及玩樂區，讓親子用餐更方便。（石欣蒨攝）

MITSUI OUTLET PARK台南館此次除了帶來22家日系餐飲品牌，更特別引進了不少在地特色名店，像台南知名的老店阿霞飯店就帶來新店型「ASHA」。（翻攝阿霞飯店官網）