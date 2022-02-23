南台灣首座三井Outlet將於本周五正式開幕，自16日試營運以來，已經吸引16萬人次來訪，不過一名男網友抱怨，他騎機車去台南三井Outlet逛街，卻因為沒有機車入場記錄而無法離場，為了解決問題他停車場、服務台兩邊跑，耗時30分鐘才順利離場。對此有網友笑稱「這就是試營運，你幫忙試到問題了」。

原PO在PTT台南板以「台南三井不愉快的停車經驗」為題發文，表示昨（22日）他去台南三井Outlet逛街，結果離場前去繳費機操作時，發現沒有他的機車入場紀錄，便去服務台求助，請工作人員幫他從後台登記機車的車牌號碼。

5分鐘過去，原PO重新排隊繳費，這次雖然車牌號碼登錄成功，卻被登記成「汽車」，導致他必須付2倍的停車費，讓他相當傻眼，再次跑去服務台求助，處理後工作人員斬釘截鐵，表示後台已修改成機車且不用繳費。

不料原PO再度操作繳費機發現，這次不僅沒有改成機車，連掃描發票都顯示登錄失敗，還是要繳2倍的停車費，只能再跑去服務台求助，這次工作人員請他直接離場，停車場管理人員會在出口處幫他開門，他才順利離場。

原PO抱怨，他為了離場停車場、服務台兩邊跑，因此浪費了30分鐘左右的時間，痛批「不管今天機器出了什麼問題，你們的工作人員就是訓練不足，溝通也出了問題」。他也提到，3樓下2樓的手扶梯也不能動，要自己用走的，「才剛試營運就有這些問題，希望快點改進」。

對此，不少網友紛紛表示，「全民公測」、「這就是試營運，你幫忙試到問題了」、「試營運就是要除bug呀，你幫忙找到而已」、「感謝您當白老鼠」、「教育訓練不足吧，第一次就應該讓你直接按對講機出去了」、「試營運的話應該先開放免費進場，先測試車牌辨識系統是否正常才對」。