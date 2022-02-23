基隆市信義區槓子寮山區晚間驚傳有一回收場遭土石流埋沒，僅剩部份圍籬還在，基隆市消防局目前出動前往現場查看是否有人受困。

基隆連日大雨，今天上午外木山湖海路2.8公里處發生落石，晚間又傳出信義區有邊坡大規模坍方，有一處資源回收場遭埋沒。工務處表示，晚上6點50分接獲通報，槓子寮路一帶有發生道路邊坡坍塌情況，已派員到場進行道路封閉作業。

現場人員初步從外圍觀察，僅有回收場部分圍籬還在，消防局稍晚派遣信義、中正分隊前往查看，目前尚未傳出人員傷亡。