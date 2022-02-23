基隆連日大雨山區邊坡坍方 槓子寮回收場遭埋沒 20:162022/02/23 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市信義區槓子寮山區晚間驚傳回收場遭土石流埋沒。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市信義區槓子寮山區晚間驚傳有一回收場遭土石流埋沒，僅剩部份圍籬還在，基隆市消防局目前出動前往現場查看是否有人受困。 基隆連日大雨，今天上午外木山湖海路2.8公里處發生落石，晚間又傳出信義區有邊坡大規模坍方，有一處資源回收場遭埋沒。工務處表示，晚上6點50分接獲通報，槓子寮路一帶有發生道路邊坡坍塌情況，已派員到場進行道路封閉作業。 現場人員初步從外圍觀察，僅有回收場部分圍籬還在，消防局稍晚派遣信義、中正分隊前往查看，目前尚未傳出人員傷亡。 基隆連日大雨坍方落石加劇 外木山湖海路落石猛砸變電箱 花見幸福 金山賞櫻健行別錯過 #回收場 #埋沒 #坍方 #連日大雨 #山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏日山區路彎又昏暗 順仁兄弟會贈爆閃燈義助 15:122022/02/23 社會 丹大林道頻傳騎士墜谷卻無法可管 林管處籲民眾應評估風險 17:522022/02/17 社會 石碇北宜公路落石坍方 雙向暫時封閉 13:332022/02/18 社會 會跳舞的波浪大道 金山磺清路行人專用道將開工 13:492022/02/22 寶島 今冷爆6.2度！寒流最凍時間還沒過 7縣市豪大雨 07:552022/02/20 生活 高雄鼓山區停車場施工不慎 挖斷瓦斯管致瓦斯外洩 11:472022/02/21 社會 高雄男誤信導航變迷航 想去合歡山武嶺變受困屯原山區 16:192022/02/21 社會 雨彈炸中橫 便道重創暫封閉 04:102022/02/22 地方新聞 騎士頻墜谷 丹大林道將封路 管制非公務車進入 22:532022/02/17 社會 雨襲中橫土石凍到崩塌 佳陽、新佳陽部落160戶一度受困 17:532022/02/22 社會 天雨路滑土石鬆動車禍頻傳 桃園迴龍1晚2事故 18:112022/02/19 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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