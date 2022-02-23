38歲的藝人KID（林柏昇）日前才高調向女友「東區妹仔」Rita求婚成功，23日就火速完成登記，在臉書發文表示：「求婚是一件事，身份證上有沒有另一個人的名字又是另一件事，所以打鐵趁熱，馬不停蹄的給妹仔騙去戶政事務所啦！爽啦。」發文僅短短10分鐘，湧入1.2萬人按讚恭喜。該不會是Rita有喜了？經紀人稍早表示：「還沒還沒。」

藝人KID（林柏昇）出道多年憑著「人來瘋」又幽默的主持風格，受到大批觀眾喜愛。而不久前KID才在社群媒體上公開正妹女友「東區妹仔」Rita的正面照公開甜蜜戀情，沒想到就在他38歲生日前夕，便透過YouTube頻道直播求婚過程，讓網友們一同見證他們的愛情，

而KID迅速完成人生大事，不禁令外界猜測該不會是Rita有喜了，但經紀人稍早回應還沒；關於婚禮何時舉行，則表示：「剛登記完，婚禮的部分目前還在規劃中喔」。