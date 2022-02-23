婆媳相處之道如何拿捏，一直是一大難題。一名人妻在臉書分享，她一年為婆婆煮飯360天，僅過年時回娘家5天，但婆婆要求提前煮好該段時間要吃的菜，她照做後，卻發現婆婆完全沒吃，讓她好無奈。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，貼文指出，她一年為婆婆煮飯360天，僅在每年春節時回娘家休息5天，而婆婆聞言便要求她「先煮好菜」備著，婆婆的理由是「怕自己在家沒飯吃」，且大姑與二姑回家才有飯菜吃。

原PO表示，她雖然無言，但還是在回娘家前準備好小菜、櫻桃與各式水果零食，沒想到她初五回家打開冰箱時，眼前的景象讓她超傻眼，因為提前準備的小菜沒動過，櫻桃也快壞掉，其餘還有婆婆叫外送吃剩的食物，與年初一沒喝完的湯等等，同時間婆婆也正自己下廚煮了一鍋菜湯。

原PO難以接受婆婆要求她準備食物卻又不吃，崩潰地說「我不知道我過兩天得丟掉多少食物」，也透露自己向老公訴苦後，很努力地阻止老公去向婆婆算帳，因為她不想破壞老公與婆婆的母子關係，唯獨很感謝老公是神隊友，總是幫她擋去婆婆的不合理要求。

文章曝光後，許多網友在留言區回應，「以後都不要準備了，給她們自己買自己愛吃的」、「嫁對人！別人的老公不會讓妻子委屈求全，加油！」、「吃東西這麼簡單的事情，連幾天都沒辦法」、「別理婆婆的說法！她餓了自己會想辦法去吃啦！」、「所以她自己會煮不是嗎？怎麼可能餓死？」；也有網友建議原PO可以向婆婆介紹外送軟體，就不會浪費食物了。