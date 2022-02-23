富采（3714）23日公告，100％投資之子公司晶電、隆達分別配息16.16億元、2.42億元現金股利予母公司富采，合計達18.58億元，市場預期，晶電、隆達去年連袂轉盈。
晶電、隆達因合組富采投控而下市，2021年在mini LED開始量產出貨，富采前三季每股盈餘達2.56元，轉虧為盈之下，晶電、隆達有配息能力，富采公告，二家100％轉投資公司分別發放現金股利給母公司，晶電發放16.16億元、隆達發放2.42億元，總計達18.58億元，市場預期，富采掛牌第一年即獲利之後，可以期待配息。
富采（3714）23日公告，100％投資之子公司晶電、隆達分別配息16.16億元、2.42億元現金股利予母公司富采，合計達18.58億元，市場預期，晶電、隆達去年連袂轉盈。
晶電、隆達因合組富采投控而下市，2021年在mini LED開始量產出貨，富采前三季每股盈餘達2.56元，轉虧為盈之下，晶電、隆達有配息能力，富采公告，二家100％轉投資公司分別發放現金股利給母公司，晶電發放16.16億元、隆達發放2.42億元，總計達18.58億元，市場預期，富采掛牌第一年即獲利之後，可以期待配息。
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