總統蔡英文23日出席中華民國地政士公會全國聯合會理事長交接暨理監事授證就職典禮，她表示，近年來政府推動各項地政工作，維護不動產交易安全，2021年內政部已經開辦「土地登記網路申辦」服務，期許未來大家共同努力，提供國人更安全、專業的不動產服務。

蔡英文指出，地政士是台灣歷史悠久且非常重要的專門職業，業務範圍從不動產諮詢、代理申請土地登記，再到都更、危老重建及產權規劃等工作，都和民眾生活息息相關，非常感謝所有地政士為民眾提供專業又多元的服務。

地政士公會全聯會是業界和政府溝通的橋樑，讓政府施政可以更貼近民意，也對健全地政士制度及提升會員專業深具貢獻。2021年更成立不動產學院，讓初拿到執照的地政士朋友可以有職前訓練的機會，共同提升業界的專業素質。

蔡英文期盼，隨著數位化時代來臨，政府也正邁向智慧政府的目標。去年內政部已經開辦「土地登記網路申辦」服務，同樣也需要所有地政士協助把關，避免偽冒以及降低風險，確保登記安全。請內政部長徐國勇全力協助地政士業務和政策接軌，提供更便民服務。