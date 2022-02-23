瑪莎拉蒂3煞殺人未遂案，今天下午在台中地院開庭，張男、李男及陳男等3被告委任律師質疑醫院診斷指宋男「傷勢」的「致命性」及平衡、認知能力減損為「智力中下」，要求送鑑定。此外，宋男母親在庭外不滿斥責，被告等人在春節前為拚交保，提出和解意願，但賠償金額僅5萬元至60萬不等，離譜到根本無意調解、草菅人命。

台中市去年11月7日凌晨張姓男子駕駛瑪莎拉蒂，在中市西屯區台灣大道與河南路路口處與宋姓男大生發生擦撞，張男持鋁棒與同車的李男、陳男嚇逼宋下車，並將宋毆打到昏迷、傷痕累累，經警獲報到場處理，緊急送醫，醫院一度發布命危通知，最終宋男在加護病房救治多日才救回一命。

瑪莎拉蒂3煞被依殺人未遂起訴，台中地院今天開庭審理，張男等3被告目前仍在押，出庭時相當低調，法官提出台中榮總在今年1、2月間診斷證明，最近的2月14日診斷認為，宋男的聽力、視力都已逐漸恢復，但因為創傷性腦傷影響平衡及認知能力，減損為「智力中下」， 有高機率殘存，院方在去年11月7日發出病危通知，期間長達8天，顯示有「致命性」存在。

被告張男等辯護律師對醫院診斷提出質疑，認為「高機率殘存」不代表不能逐漸復原；此外，「智力中下」必須要有因果關係等問題，而要求再送其他醫院進行鑑定，獲審判長同意。

宋母在庭外表示，被告等律師在春節前曾透過律師表達調解意願，她同意調解但沒有想到，被告律師一開口就說：「5萬元」，後來提高為10萬元，就說：「再多就付不起了！」，宋母氣憤地說，把人打到「智力中下」，這樣離譜的賠償金額，根本是草菅人命。

至於張姓主嫌，宋母說，張父本來只願意賠償醫療費，後來才鬆口答應「醫療費全出，再加60萬元」，另1名被告則願意賠償100萬元，但這些賠償金額與她兒子所受的嚴重傷勢，實在差異大太，雙方調解破裂。宋母透露，她也希望將部分賠償金，捐出做公益。