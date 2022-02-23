銓敘部研擬新進公務人員退撫新制，近日網路卻流傳「年改委員會」再度開會並做成決議，將對已退休公務人員進行「二次年改」，對此，銓敘部今天澄清，此次是針對112年7月1日以後新進公務人員規劃建立「新人新制」，完全不包含已退休和現職公務人員，「二次年改」的說法，是錯誤消息。

銓敘部表示，有關112年7月1日以後的新人新制，目前已提出「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」，規劃採多層次年金制度，包括第一層的保險基礎年金和第二層的職業年金。

其中「職業年金」部分，由現行的確定給付制改為改良式的確定提撥制，除使公務人員的退休金準備加入自主管理精神外，也使退休金財務與現行公務人員退休撫卹基金完全脫勾。

至於新制中有關退休資遣撫卹事項的基本條件及政府應盡照顧責任等，則承襲現行退撫制度規劃。銓敘部長周志宏表示，上述新人新制草案已陳報考試院召開審查會議審議中，預計最快於3月中送立法院。

銓敘部指出，未來新人新制上路後，現行退撫基金將減少新人的提撥收入，對此，銓敘部已同步對現有退撫基金財務安全提出相關配套措施，除了持續現有挹注方案及退撫基金投資績效的提昇外，最重要的是將政府撥補退撫基金方案入法，藉此維持退撫基金財務永續，不會有二次年改的問題。

此外，雖然新人新制上路後，原本的退撫基金將減少提撥收入，但周志宏強調，由於近幾年退撫基金績效良好，原先預估134年用罄的期限已往後延，至於確切數據，還需要等待退撫基金第8次精算報告的結果，即可對外公布。