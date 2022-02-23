今日中國外交部例行記者會是由華春瑩主持，是她於去年10月升任外交部部長助理之後，首次主持外交部例行記者會。會上，日本富士電視台記者問她今日主持是否有特別意義，華春瑩笑著回答：「我非常想大家，今天正好也有空，所以過來跟大家見面，回答一下大家的問題。」

華春瑩其後表示：「在當前形勢下，中美關係、中日關係也存在一些不是那麼和諧和令人愉快聲音的情況下，剛剛結束的冬奧會期間，中日兩國人民之間有很多好的互動，比如羽生結弦在日本受歡迎，在中國也受到了中國觀眾和粉絲特別熱烈的歡迎，每天都刷屏，手機打開都是關於羽生結弦的圖片。小將蘇翊鳴的教練佐藤先生也非常令人感動和暖心。」

華春瑩認為：「我覺得他們之間相互信任、相互支持、相互成就的故事，是中日關係中現在一個非常難得，也是非常珍貴的暖流和正能量。特別希望今後有更多像這樣暖人心、正能量、積極向上、光明、給人希望的人和人之間交往的故事，能夠被更多的日本媒體報導和傳播。」