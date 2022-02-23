近期「美國版PTT」社交平台Reddit上，一名從事婚顧工作的網友以「你是否曾參加過一場災難性的婚禮?發生了什麼事?」為題，率先分享自己遇過最不堪回首的婚禮插曲，罪魁禍首竟是一杯排毒奶昔，她也形容此事榮登入行以來最噁心的意外。

根據國外網站《Ruinmyweek》報導，PO文網友回憶，新娘為了讓自己擠進馬甲緊身禮服，吃完早餐後覺得腹部有些脹氣，順勢喝下一杯「致命」排毒奶昔，接著將要價15,000美元(約台幣41萬)的連身婚紗套上準備大放異彩。相信許多人都知道，要順利穿上一件如此厚重的禮服不是單靠一個人的力量可以完成，因此新娘大多會選擇少喝點水省的跑洗手間的麻煩。

婚禮進行到了一半，新娘腹部實在痛到忍無可忍，該名婚顧表示:「當時我和服務生在講話，突然瞥見新娘的表情不對勁還瘋狂向我揮手，接著我聽到對講機另一頭同事跟我說『我們有麻煩了』。」他形容那件禮服根本像是經歷了車禍現場，上面沾滿又黏、又油的黏稠物，而強烈的排泄物臭味就不必多做形容。

讓新娘保持絕佳狀態可以說是婚顧偉大的使命，正當一群人還在清理被穢物弄髒的禮服時，馬上就要進到跳一支舞的環節。「我們所有人都相當震驚，新郎臨危不亂的將手繞過禮服後方環抱新娘，等於說他將自己的手浸漬在穢物中遊走…」短短五分鐘內所有人用盡全力清理那件禮服，即使新娘已經換上一件全新乾淨的婚紗，卻還是蓋不掉濃厚令人作噁的味道。然而，再淡定的人應該還是無法忍受與排泄物為伍，新郎最後還是忍不住表示是否能取消「大腿襪遊戲」，因為實在沒辦法若無其事鑽進另一半裙底。