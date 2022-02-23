在岸人民幣對美元即期匯率今(23日)一度逼近6.30，再創46個月新高。更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率也升破6.31關口，刷新2018年5月初以來近4年新高。

路透報導，有外匯交易員表示，西方紛紛公佈制裁俄羅斯的新舉措，不過市場反應較為平淡，避險情緒逐漸減弱，午後美元指數跌破96關口，在岸人民幣擴大漲幅升破6.32元，離岸人民幣則突破6.31元關口。

交易員並表示，近期離岸人民幣需求旺盛，再加上大陸境內市場的出口商結匯需求，短期人民幣料易升難貶，可繼續關注俄烏局勢發展。

一位外資行交易員表示，避險情緒消退一些，人民幣就轉強了。另一中資行交易員表示，此前離岸市場借短放長交易較多，頭寸擁擠導致波動加大；歐洲時段人民幣偏向上漲，可能也和外資買入人民幣資產有關。

有分析指出，人民幣國際化的穩步深化，也讓人民幣近兩年來呈現出避險貨幣的特徵。一個顯著的表現是，即便自去年下半年以來，美國聯準會貨幣緊縮預期不斷強化，美元指數逐步上漲，但人民幣匯率卻屢屢上演逆勢走強的獨立行情；近期地緣政治衝突不斷發酵，避險資金配置人民幣資產的需求有所增加，人民幣兌美元匯率持續穩定維持在6.3~6.4區間。