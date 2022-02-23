本周美股依舊環繞著俄烏地緣政治緊張，美股四大指數波動幅度加劇，道瓊指數動輒500點上下的漲跌幅，令市場投資人無所適從。普丁雖然嘴上說不願意看到戰爭，但是身體很誠實，下令軍隊進駐烏克蘭東部的兩個共和國並建立外交關係，分別是頓內茨克 (Donetsk) 與盧甘斯克 (Lugansk)。

美國總統拜登當然也不是省油的燈，立即指責俄國為侵略者，宣布制裁俄羅斯的銀行、主權債務和個人。歐洲國家也加入制裁行列，德國周二宣布停止批准「北溪2號」天然氣管線、英國對5家俄羅斯銀行和3名富人實施有針對性經濟制裁。由英國、丹麥、瑞典等十國組成的遠征軍聯合部隊 (JEF) 近期亦將於波羅的海舉行軍事演習。台股周二因戰事所引起的系統性風險，導致台股大跌，盤中更一度殺低到17840點。

在大跌的過程中，必須嚴格控制資金部位，這樣才能在多空轉折點到來時，有能力在底部進場加碼。而加碼的標的又該如何選擇呢？筆者認為有三種股票值得大家留意，分別是解封概念股、高殖利率股、元月營收創新高的股票，其今年二月較去年同期成長的機會就相對來的大。下周開始陸續進入二月營收公布的時間，具有以上條件的個股，相對而言，就會有逆勢抗跌、逆勢上漲的表現。以下個股值得大家留意：

•長榮航：長榮航持續高飛，元月合併營收106.55億元，月減13.88％、年增59.07％，儘管美國航空貨運旺季高峰已過，單月營收仍為2020年新冠肺炎疫情爆發以來第三高，其中，航空貨運營收為94.44億元，航空客運營收為2.76億元。

•長榮：今年長榮殖利率均可達15%上下，而此次長榮公告青標海運連 2 年大方配息，或可做為後續長榮董事會決議股利政策的參考方向。

•宇隆：宇隆1月營收創下歷史新高，主要汽車領域產品表現優於預期，2、3月出貨穩定，第一季有機會淡季不淡，第二季及第三季進入旺季，單季營收有望再逐季上升再創單季新高，今年展望樂觀。

•中探針：展望後市，法人表示，公司旗下連接器、半導體測試探針、新能源等三大產品線動能皆正向，預期今年營收有機會成長超過兩成，續改寫新猷。

•聯陽：2021年在筆電、Chromebook等客戶拉貨帶動下，全年獲利將力拚賺進一股本的歷史新高水準。 法人指出，聯陽2022年將有英特爾、超微新產品效益，帶動高速IO晶片出貨動能續強。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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