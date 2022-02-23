俄烏情勢緊張，傳出台灣可能配合歐美等國，對俄羅斯實施限制半導體出口的計畫，對此，行政院長蘇貞昌今晚表示，我國做為國際社會的一員，對於有助於和平解決相關爭議，我們都會盡最大的努力。

針對俄烏情勢升溫，台灣是否配合美國禁止輸出半導體等科技產品至俄羅斯，以及穩定股匯市的措施是否隨時進場，蘇貞昌表示，政府密切注視關於俄烏情勢的發展，我國作為國際社會的一員，對於有助於和平解決相關爭議，我們都會盡最大的努力。

另外，有關防疫措施持續鬆綁，指揮中心今天指出，下半年可能可以開放出國旅遊，外界關注疫情警戒是否會有降級的可能。

蘇貞昌表示，現在根據相關Omicron的特性，雖然是傳播快，但是症狀都很輕微或無症狀，我們會依據總統指示，就防疫跟經濟並行的「台灣模式」，讓人民盡量地能夠過正常的生活，同時還能發展經濟，依程度來繼續鬆綁。

蘇貞昌說，我國的防疫成績獲得各國際評鑑機構一再給我們第一名的成績，非常感謝，這是指揮中心相關的規範做得非常到位，政府做事得到人民大力的支持，團結合作才能得到非常不容易的成績。