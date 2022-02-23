狄倫歐布萊恩忍不住在推特開賣。（摘自推特）

第94屆奧斯卡金像獎將於下月28日登場，主辦奧斯卡的美國影藝學院院長大衛魯賓（David Rubin）23日宣布，即將頒發的23個獎項中，包括最佳剪輯共8個獎項將採取「不直播頒獎」的形式，在頒獎典禮直播開始前1小時在現場進行預錄，不過會將領獎片段分別插入直播中，主辦方也已通知了這8個獎項的入圍者，並承諾「所有獎項都會是在熱情的典禮現場觀眾見證下頒出，且頒發鏡頭都會在直播中呈現出來」。

外媒也報導，此舉是為了拯救近年越來越慘澹的收視率，魯賓也提到，影藝學院意識到，這是現場直播的電視節目，必須優先考量觀眾的興趣，增強與觀眾的連結，並表示為吸引觀眾，防止典禮過於冗長，希望將典禮縮短在3小時內，會增加頒獎禮的喜劇元素、電影片段放映以及表演時間，但消息一出，外界也紛紛砲轟不尊重這8個獎項的所有入圍者，《移動迷宮》系列男主角狄倫歐布萊恩（Dylan OBrien）更是直接在推特上轉貼《綜藝報》的新聞，怒嗆「去你的」。

不過其實早在2019年的第91屆奧斯卡頒獎典禮就有過類似的安排，遭到李安、馬丁史柯西斯、史派克李、昆汀塔倫提諾強烈抗議後，便撤銷了這個計畫。影藝學院此次也承諾會努力平衡提名者、得主、學院成員和頒獎裡觀眾的興趣，「讓大家都能享受這一場盛會」。