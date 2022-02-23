金門「小三通」已因疫情停航2年多，金門縣長楊鎮浯昨（22日）透露，縣府已做好「清明專案」的準備，最快隔日就會正式發函報請中央同意。陸委會今（23日）證實，已收到金門縣政府正式來函，目前檢視相關內容中。

楊鎮浯表示，金門縣府已做好「清明專案」的準備，希望基於人道考量、有限往來2大準則，起到小兩岸破冰的作用，最快明天就會正式發函報請中央同意。

陸委會23日證實，已收到金門縣政府正式來函，目前檢視相關內容中。

關於金門申請小三通復航問題，大陸國台辦發言人馬曉光今表示，指2020年疫情發生以來，民進黨當局單方面中斷了「小三通」，同時停止了大陸居民赴台旅遊和交流，這與大陸方面做好疫情防控基礎上維護兩岸同胞正常交流交往的權益的做法截然不同。

馬曉光稱，「小三通」確實是兩岸民眾，特別是閩台民眾交流往來的最重要、最便捷的通道，兩地居民都希望能夠早日恢復「小三通」，呼籲民進黨當局從善如流，不要再做延遲、阻撓的事情。

對於上述國台辦的呼籲，陸委會回應，政府依據金馬地方民意及防疫需要，自109年2月10日起暫停「小三通」客運往來。「小三通」客運的復航，除考量整體疫情、國內防疫量能、旅運需求、金馬民意外，亦涉及兩岸互動複雜因素，對於金門縣政府來函所提方案，陸委會向來十分重視，也將會同相關機關依整體情勢綜合評估，並無阻撓問題。