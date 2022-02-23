擁有好萊塢變色龍美譽的女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts），歷經10年星海浮沉，在演出知名導演大衛林區（David Lynch）的《穆荷蘭大道》後迎來事業上的突破，而後憑藉墨西哥導演阿利安卓崗札雷伊納利圖的《靈魂的重量》和西班牙導演J.A.巴亞納的《浩劫奇蹟》兩度入圍奧斯卡最佳女主角獎，演什麼像什麼的她，可謂好萊塢名導的御用演員。

她睽違許久的新作《絕命通話》，與以《人骨拼圖》、《特務間諜》等懸疑驚悚片聞名好萊塢的澳洲導演菲利普諾斯（Phillip Noyce）合作，片中飾演一位正在深山中晨跑的母親，卻突然收到兒子學校發生槍擊案的噩耗，身在人煙罕至的山林中、離家好幾哩遠，孤立無援的她，全身上下僅有一隻手機，而她將如何憑藉「一通電話」來搶救愛子。

從最新釋出的電影預告中，便能感受到緊張詭譎的氣氛，導演菲利普諾斯擅長刻畫危機感，營造出未知的恐懼氛圍，預告中可見心急如焚的娜歐蜜華茲，為營救愛子同時與警方和嫌犯各自展開通話，彷彿行走於鋼索一般，稍有不慎就有可能招來致命的後果，她該如何從對話中找尋線索，揭發槍擊案背後疑雲，最終營救成為人質的兒子。

電影更入選加拿大多倫多國際影展，驚悚氛圍讓諸多媒體盛讚「觀影過程讓人如坐針氈」，可見導演招牌的驚悚功力了得，讓一票媒體心驚膽跳。而娜歐蜜華茲在片中獨挑大樑的演出也備受讚譽，這次她從《金剛》裡的金髮尤物，轉變成機智悍媽，憑藉一通電話與歹徒對峙，即便只「出一張嘴」也要救回愛子。

娜歐蜜華茲演出類型多元，從經典好萊塢商業怪獸電影《金剛》，到好評如潮的黑色喜劇電影《鳥人》都有她的身影。而她近期接受採訪時曝光了自己的豪宅，她表示自己其實是周末不出門的宅女，平時喜愛窩在家中，認為家為你帶來安全感，尤其是在疫情期間。娜歐蜜華茲表示：「此時你才發現為家庭停下腳步非常重要，同時也能提醒自己，人生所追求的不過是一個家，這也是生命的價值所在。」

該片劇情描述艾咪卡爾（娜歐蜜華茲飾演）時常藉由外出晨跑，來短暫逃離煩躁的日常瑣事，以此獲得內心的祥和，直到一則手機警報打破了這一切的平靜。她得知有槍手闖入兒子所就讀的校園中，而當下她離家幾英里遠，在她的努力不懈下，取得了與槍手直接通話的機會，她在槍手與警方之間傳遞訊息，隨時都有致命的危機，為了拯救心愛的兒子，她該如何做出判斷與選擇。將於3月11日在台上映。