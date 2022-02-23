大型主題樂園搶攻228連假旅遊商機，爭相祭出優惠案吸客！其中，麗寶樂園「探索世界」推出12歲以下免費玩樂園；劍湖山祭出兩人同遊第二人只要1元；六福村限時推出「小黃卡優惠」方案，凡打滿3劑疫苗，現場購票可享3.3折、打滿2劑可享5折優惠。

根據交通部觀光局統計，2021年全台人氣最高遊樂園，六福村勇奪第一名。隨著228連假天氣即將放晴，六福村推出「你打疫苗我打折」促銷案！六福村行銷經理黃淑芳表示，2月26日至28日，限時3天推出228連假專屬優惠，活動期間只要出示疫苗接種紀錄小黃卡及身分證購票，打滿3劑購票可享3.3折優惠，打2劑可享5折優惠！

黃淑芳表示，春遊六福村，不僅可徜徉在2千顆波波球花海間拍美照，3月27日前每逢假日，還能在波波球海中聆聽草地音樂會；此外，遊客還可入園挑戰經典刺激大怒神、笑傲飛鷹等遊樂設施，也能走進室內魔幻劇場，欣賞異國風情旋轉舞、魔術秀及各式高難度特技演出，親身體驗全台最高人氣遊樂園的魅力。

此外，麗寶樂園渡假區打造中部最大「麗寶新年城」燈光造景佈置，高達18公尺的主燈「米娜瓦之樹」，自去年12月中開放至今，已吸引百萬人潮參觀，活動只開放到2月28日；麗寶樂園「探索世界」228連假還推出12歲以下免費玩樂園案，凡於民國99年2月26日後出生的兒童，購票時出示健保卡正本，並搭配一名成人現場購買全票，即可享有優惠。

另外，劍湖山世界目前園區內百花齊放，228連假限定推出「好玩、好康龍呼哩」優惠方案，2月26日至28日期間兩人同遊劍湖山，第二人只要1元優惠!

劍湖山世界表示，迎接2月最後的三天連假，雲149甲線的開通前往草嶺賞櫻，也會經過劍湖山世界，而目前到劍湖山世界賞花正是時候，到劍湖山博物館可參觀「迎春開運蝶蘭展」，而八重櫻在G5廣場也已陸續盛開；另外，劍湖山世界把恐龍結合元宇宙的概念，打造虛實合一的「VR Dino飛越恐龍谷」，遊客還可跟仿真恐龍拍照互動。