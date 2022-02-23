路迦生醫汐止細胞中心的細胞製備場所在去年取得TFDA核可，已核准於4家醫療院所包括台北榮總、亞東醫院、林口長庚及花蓮慈濟執行試驗，預計最快第一季底前啟動收案，可謂免疫細胞治療技術平台運營邁了一大步。

路迦表示，「LuLym-T細胞治療技術」適用實體癌症應用，公司除了持續推進癌症免疫細胞治療技術平台相關進度，也以未來申請藥證核准上市的方向邁進。LuLym-T 目前亦已獲美國肝癌孤兒藥資格，並通過美國FDA與台灣衛福部(TFDA)IND審查，於肝癌 I／II／IIIa期已接受根除性治療後的肝癌病人，進行人體二期(Phase II)臨床試驗。

根據衛生福利部國民健康署最新公告2019年癌症登記報告中，從全台203家醫院按原發部位申報肝及肝內膽管個案人次來看，前5家包括林口長庚、台大、高雄長庚、中國醫藥大學附設醫院、台北榮總申報人次占總人數達26.78％，而路迦此次為台灣最大肝癌細胞治療臨床試驗，公司為縮短整個臨床收案時程，目前正積極與13家醫療院所進行肝癌臨床試驗申請程序，期能於2024年順利完成臨床試驗。

再者，該公司也以此記憶型T細胞(LuLym-T)與更多醫療院所共同依特管法向衛福部申請癌症免疫細胞治療施行計畫，期望進行特管辦法附表三以外的治療，讓早期肝癌患者搶得先機，並盼未來隨著《再生醫療三法》的通過，提升路迦於細胞治療的市佔率。