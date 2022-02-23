58歲港星李婉華昔是無線台力捧花旦，後在電影《至尊三十六計之偷天換日》、《蜜桃成熟時2同居關係》等中有性感演出，被譽為「香港最美三級片女星」，而她婚後育有1女2子，大女兒Natalie遺傳媽媽好基因，擁有姣好外貌和火辣身材，近日她曬出泳裝近照，好身材驚豔眾人。
Natalie今(23日)在社群曬出一組性感美照，寫下：「The only Asian in Cuba（古巴唯一的亞洲人）」， 只見她穿上桃紅色渲染花紋的比基尼，大秀火辣好身材，渾圓美胸和纖細四肢相當吸睛。
沒想到轉身更火辣，背後僅一條線支撐上身，辣露光滑美背，渾圓美尻更是整個露出，讓網友都驚呼太性感了。李婉華2003年和加拿大籍股票經紀人李守正秘婚，同年生下大女兒Natalie，並移居加拿大，專心相夫教子，6年後以41歲高齡，再生下雙胞胎兒子，隔年復出在當地為中文電台主持節目《小心華之里》。
Natalie從小在加拿大長大，作風較為大膽，打扮偏歐美風，常不吝於分享好身材，喜愛偏性感穿著，頗有混血兒的感覺，亮眼外型和火辣身材，一點都不輸給媽媽年輕的時候。
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