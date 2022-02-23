封鎖邊境2年後，中央疫情指揮中心最快將於3月中開放商務客入境。相較於歐美各國每天動輒10萬例以上的新冠確診病例，兩岸可算是全球防疫最嚴格、疫情控制最好的地方。既然陳時中都已經準備開放商務旅行，甚至談到下半年開放出國旅遊，在疫情可控的前提下，小三通沒有理由不解禁。

新冠疫情自2020年1月在武漢爆發，1月23日宣布封城後，台灣也迅速採取行動，根據防疫需要，2月10日起暫停金馬「小三通」的客運往來，但貨運仍繼續維持。

「小三通」一斷就是2年，雖然金門廈門、馬祖馬尾近在咫尺，晴天時就能一眼望到對岸，但防疫政策卻阻斷了金馬民眾的回家路。原本只要買一張750元的渡輪船票，現在卻得大費周章和金錢，先搭機飛回台灣、隔離14天後才能回到金馬，詩人余光中的詩句「鄉愁是一張窄窄的船票」再度上演。

不過，政府為了提振經濟，深知無法繼續封鎖邊境。經濟部長王美花22日表示，會在活絡經濟、維持良好的防疫狀況下，穩健開放邊境，一步步來；陳時中23日也釋出訊息，下半年將考慮重啟旅遊團或出國旅遊。

在大家歡欣期待能夠出國的同時，也請別忘了，不是全球各國都像兩岸的疫情控制得這麼好。就以23日的統計數據為例，美國單日新增新冠病例11.8萬例，法國9.7萬例，德國15.8萬例，日本7萬，南韓17.1萬，新加坡2.6萬。當台灣決定向這些國家開放商務客來台的同時，「小三通」卻遲遲無法重啟，在邏輯上根本說不通。

對於金門縣政府發函陸委會，表示已做好「清明專案」的準備，重啟金廈小三通、發揮小兩岸破冰的作用，陸委會雖然沒有直接拒絕，但除了考量疫情因素外，還加了一句意味深長的但書，表示本案「涉及兩岸互動複雜因素」。

事實上，在去年上半年，媒體就曾經詢問陸委會，金門民眾殷切期盼「小三通」何時可以解禁？但當時發言人邱垂正的回覆是：「本會將把金門民意納入整體考量，有很多金門民眾表示反對。」

防疫講求科學，在全球疫情仍在延燒的此刻，疫情控制得最好的兩岸，互相輸入病例也是最少的。不論從科學角度或是人道精神出發，若以政治問題凌駕防疫之上，絕非民眾之福。